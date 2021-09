Østjyllands Politi foretog tirsdag aften en færdselskontrol i og omkring Brabrand. Her blev det til enkelte sigtelser.

De fleste af dem gik til en 17-årig ung mand, som kørte rundt på Søren Frichs Vej på en motorcykel med en 16-årig ven bagpå.

Hverken han eller hans 16-årige ven havde hjelm på, og patruljen bad derfor den 17-årige om at køre ind til siden.

Men helt så let skulle det ikke være.

I stedet for at stoppe op, gassede den unge mand i stedet op og kørte videre ad Søren Frichs Vej, hvorefter patruljen kørte efter.

Lidt længere fremme kørte den 17-årige op bag i en bil, og motorcyklen væltede.

Det viste sig, at motorcyklen var stjålet, og den 17-årige blev sigtet for tyveri. Derudover er han foreløbigt sigtet for ikke at efterkomme politiets anvisninger og for kørsel uden førerret og uden styrthjelm samt for kørsel i påvirket tilstand.

Den 16-årige passager blev sigtet for ikke have styrthjelm på.

Den 17-årige pådrog sig nogle skader og blev efterfølgende kørt til behandling på sygehuset.