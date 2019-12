Københavns Politi har sigtet en 17-årig og en 19-årig mand for en række bedragerier begået mod ældre og handicappede kvinder.

Anholdelserne i sagen er sket i forbindelse med en lang stribe af ransagninger i Københavnsområdet.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Her beskriver politiet, hvordan bedragerierne er fundet sted:

'Bedragerierne har blandt andet fundet sted i november og er foregået ved, at gerningsmændene telefonisk har kontaktet ældre kvinder, som lige har mistet en ægtefælle. Personen har udgivet sig for at være fra Skattestyrelsen eller skifteretten,' skriver Københavns Politi.

Dermed er det lykkedes de to mænd at få franarret kvinderne deres NemID- og bankoplysninger. Det har gjort det muligt for de kriminelle at overføre penge fra ofrenes konti til andre konti og derfra enten hæve dem eller overføre dem videre nok en gang.

Tidligere på året er samme metode anvendt mod ældre handicappede kvinder, skriver politiet.

I forbindelse med sagen er Københavns Politi også kommet på sporet af en række unge såkaldte 'muldyr', som har stillet deres konto til rådighed for bedragerne, som har kunnet videreføre beløb til dem.

De sigtes nu alle for medvirken til bedrageri og hæleri.

»Vi ser med stor alvor på denne type kriminalitet mod ældre borgere, der i god tro og i tillid til andre mennesker bliver udnyttet af kriminelle,« siger politikommissær Ove Randrup fra Afdelingen for efterforskning af økonomisk kriminalitet ved Københavns Politi og uddyber:

»Vores råd er, at man aldrig giver den type oplysninger via telefonen til personer, der udgiver sig for at være en bank eller en offentlig myndighed,« siger han.

Da efterforskningen i sagen fortsat er i gang, har politiet ikke yderligere oplysninger, fremgår det af pressemeddelelsen.