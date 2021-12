Der blev ikke fundet grundlag for at fængsle den 17-årige dreng, der er sigtet for medvirken til drabsforsøg efter et knivstikkeri i Søborg onsdag eftermiddag.

Dermed er begge de mænd, som umiddelbart efter episoden blev anholdt, nu atter løsladt.

På Twitter oplyser Københavns Vestegns Politi således, at den ene anholdte blev sat fri allerede onsdag aften. Den 17-årige er blevet løslagt torsdag eftermiddag efter endt grundlovsforhør.

Et grundlovsforhør, der foregik for lukkede døre.

En person er blevet ført væk iført en hvid dragt. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere En person er blevet ført væk iført en hvid dragt. Foto: Presse-fotos.dk

Sagens detaljer er derfor fortsat i bredt omfang ukendte.

Tidligere har politiet dog meldt ud, at man mener, at den forurettede mand i tiden umiddelbart før 14.30 i en lejlighed ved Park Allé blev stukket med kniv, hvorefter han gik ud på gaden. Blødende.

Herfra blev han bragt på hospitalet, og torsdag eftermiddag er meldingen, at han fortsat er i behandling.

Yderligere oplysninger om ofrets tilstand og selve efterforskningen kan politiet for nuværende ikke bidrage med.

Sikkert er det dog, at efterforskningen fortsætter, og at politiet efterlyser vidner eller andre med kendskab til hændelsen.

Ligger man inde med oplysninger til sagen, lyder opfordringen, at man ringer på døgnnummer 43 86 14 48.

I forbindelse med episoden var politiet til stede ved Park Allé, hvor også et større område blev afspærret.

Fra stedet blev i hvert fald én person ført væk i en af politiets hvide dna-dragter.