En 17-årig dreng er i kritisk tilstand, efter han tidligt tirsdag morgen var involveret i en trafikulykke.

Drengen blev ramt af en bil, da han krydsede Bredsten Landevej nær Tøsby til fods.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Ulykken skete omkring klokken 07.15 tirsdag morgen.

Bilisten, der ramte drengen, kom kørende ad landevejen, da den 17-årige pludseligt valgte at krydse vejen.

Ifølge politiet valgte han fornemtlig at krydse vejen for at komme over til et busstoppested, der ligger på den anden side af vejen.

Men bilisten nåede ikke at bremse.

Den 17-årige blev efter ulykken fløjet til hospitalet i kritisk tilstand, fortæller vicepolitiinspektør Mikkel Ross fra Patruljecenter Midt til Vejle Amts Folkeblad.