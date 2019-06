Politiet er tidlig mandag aften til stede ved Islands Brygge i København, hvor en person er blevet reddet op af vandet.

Der er tale om en 17-årig mand, som er bragt til Rigshospitalets traumecenter.

Hans tilstand er kritisk, skriver Københavns Politi på Twitter.

De pårørende er underrettet.

- Der er en person, der har været ude at bade, som så ser ud til at have været udsat for en drukneulykke, sagde vagtchef Henrik Svejstrup ved Københavns Politi tidligere mandag aften.

Ved du noget? Så tip os på 1929@bt.dk eller på Facebook.

Politiet blev tilkaldt klokken 18.08.

På Islands Brygge ligger et populært badeområde i byens havnebad.

/ritzau/