En politibetjent blev lørdag eftermiddag hostet direkte op i sit ansigt af en medborger.

Episoden udspillede sig i Korsør, efter Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi havde opløst en større forsamling af mennesker.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i sin døgnrapport.

I alt var 50 personer samlet på et grønt område i Korsør, hvorfor politiet blev tilkaldt, da det som bekendt ikke er tilladt at være samlet i større forsamlinger grundet coronavirus.

Opløsningen faldt dog ikke i god jord hos alle. En 17-årig ung mand fra forsamlingen gik således hen til en betjent og hostede ham direkte i ansigtet.

Efterfølgende forsøgte den unge mand at dække sit ansigt til for ikke at blive genkendt.

Den 17-årig mand er derfor blevet sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen og maskeringsforbuddet, fremgår det i døgnrapporten.

I den netop overstået weekend blev også to betjente i Aarhus hostet i ansigtet. Forseelsen blev begået af en 20-årig mand, som efter sin anholdelse stak af fra politiet og nu er efterlyst. Det kan du læse mere om her.