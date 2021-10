Tirsdag tidlig eftermiddag bad politiet om hjælp fra offentligheden til at finde den 17-årige ung kvinde.

Hun er gået fra sit hjem, der ligger i Fårup ved Jelling, i nedtrykt sindstilstand.

Det oplyste Sydøstjyllands Politi i et tweet.

Men ikke længe efter var der heldigvis gode nyheder.

Det kunne politiet ligeledes beskrive på Twitter.

Helt kort skrev de, at den 17-årige var blevet fundet i god behold.

Det nye tweet lyder som følger:

'Den 17-årige pige fra Jelling, vi for kort tid siden efterlyste, er netop nu blevet fundet i god behold. Tak for hjælpen med at dele efterlysningen.'