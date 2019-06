En 17-årig dreng blev mandag aften fundet livløs under vandoverfladen langs kajkanten ved Islands Brygge.

Cirka 15 timer efter at en 17-årig dreng blev fundet livløs i vandet ved Islands Brygge i København, meldes han fortsat i kritisk tilstand.

Dermed svæver drengen tirsdag formiddag fortsat mellem liv og død efter badeulykken i Københavns Havn.

- Vi får anmeldelsen klokken 18.08 om en livløs mand i vandet. Nogen på stedet har bemærket det og råber efter hjælp. Derefter bliver der slået alarm, så redningsfolk kan rykke ud, siger vagtchef ved Københavns Politi Kristian Rhodin.

Det lykkedes at redde den unge mand op, hvorefter der blev ydet førstehjælp på stedet. Han blev efterfølgende kørt til Rigshospitalet for at få yderligere behandling.

I forbindelse med redningen blev der indsat både dykker og såkaldte overfladereddere, oplyser Hovedstadens Beredskab i døgnrapporten.

- Personen blev hurtigt fundet under vandoverfladen og bragt til kajkant, lyder det i rapporten.

Ifølge Trygfonden Kystlivredning, der står for livredning i Havnebadet på Islands Brygge, skete ulykken langs kajkanten og ikke i selve Havnebadet, der er et populært badested på Islands Brygge.

Der er også en badezone på stedet, som ligger uden for Havnebadet. Her er der ikke livreddere til at holde øje med personer i nød. Sker der ulykker i området langs kajkanten, kan de dog kontaktes og hjælpe til.

- Hvis der er brug for assistance, kan man selvfølgelig henvende sig til den nærmeste livredderpost. Så hjælper de til, siger fungerende driftsleder ved Trygfonden Kystlivredning Lasse Serup Jensby.

Tidspunktet for ulykken betyder dog, at livredderne lige akkurat havde afsluttet deres vagt. De er på arbejde fra 10 til 18.

Badeulykken mandag aften er den anden denne sommer. Tidligere på sæsonen var det en kvinde, der blev reddet op af vandet, oplyser Trygfonden Kystlivredning.

Teenagerens pårørende er underrettet.

/ritzau/