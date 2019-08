Dansk politi har i alt fire personer med i sin varetægt i sag om dobbeltdrab i Herlev.

En 17-årig dreng, der er sigtet for at have medvirket til et dobbeltdrab i Herlev, bliver tirsdag fremstillet i et grundlovsforhør i Glostrup.

Det skriver Ekstra Bladet.

Drengen har siddet varetægtsfængslet siden 15. juli i Sverige, men er nu blevet udleveret til de danske myndigheder.

Det var den 25. juni, at tre mænd blev angrebet med skud i Sennepshaven i Herlev. To af dem blev dræbt i angrebet.

Gerningsmændene flygtede i en bil - en Audi - der blev fundet brændt af i Nærum i Nordsjælland. I bilen fandt politiet en automatriffel af typen AK-47 og en pistol.

Med tirsdagens retsmøde har dansk politi nu fire personer i deres varetægt i sagen. Alle har svensk-somalisk baggrund.

Meget tyder på, at dobbeltdrabet i Herlev udspringer af en bandekonflikt på den anden side af Øresund.

De dræbte var henholdsvis 21 og 23 år - begge svenskere. Ifølge den svenske avis Expressen kom de fra Stockholm-forstæderne Rinkeby og Tensta. Den ældste var ifølge avisen en ledende figur i banden Shottaz.

Banden ligger i strid med en anden gruppe kaldet Dödspatrullen.

