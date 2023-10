På et toilet på Burger King blev en mindreårig pige sidste år udsat for voldtægt og blufærdighedskrænkelse. Her forsøgte en på gerningstidspunktet 16-årig dreng at tvinge sig til samleje med hende.

Det er i hvert fald politiets udlægning af, hvad der skete 10. november 2022 på burgerrestauranten i Roskilde.

Hvordan den tiltalte forholder sig til sagen, vides ikke, da hans forsvarer ikke er vendt tilbage på B.T.s henvendelse.

Den nu 17-årige dreng er tiltalt for voldtægt og blufærdighedskrænkelse af pigen, der var under 15 år på gerningstidspunktet, fremgår det af sagens anklageskrift, som B.T. er i besiddelse af.

På burgerrestaurantens toilet fik pigens råb og skrig flere personer i restauranten til at mistænke, at der foregik noget ulovligt derude.

I sagens anklageskrift fremgår det, at drengen skal have trukket pigens bukser ned og udsatte hende for overgreb med sine hænder.

Herefter skal han ifølge politiet have holdt fast om pigens hofter og forsøgt at tiltvinge sig samleje, hvilket mislykkedes på grund af pigens modstand.

Netop pigens modstand og de andre gæsters indgriben betød, at overgrebet blev stoppet.

Anklagemyndigheden vil forsøge at få den 17-årige dreng udvist af Danmark, hvis han bliver kendt skyldig.

Sagen mod ham starter mandag ved Retten i Roskilde.

