En 17-årig dreng skal onsdag fremstilles i grundlovsforhør i Retten i Aarhus.

Den 17-årige sigtes for at have begået vold af særlig farlig karakter ved at have slået en 16-årig dreng med en lang slaggenstand.

Overfaldet mod den 16-årige dreng skulle være sket på Jytteborgs Alle i Aarhus Nord tirsdag 26. oktober.

Der er ligeledes to andre sigtede i sagen. Der er tale om to mænd på 18 og 19 år, oplyser Østjyllands Politi.

De to mænd på 18 og 19 år bliver dog ikke fremstillet i grundlovsforhøret.

Grundlovsforhøret starter klokken 11 i Retten i Aarhus.

