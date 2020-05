To personer er sigtet for drabsforsøg efter knivstikkeri. Politiet finder dog ikke grundlag for fængsling.

En dreng på 17 år og en 31-årig kvinde er blevet løsladt efter et knivstikkeri i Hvidovre, hvor en 41-årig mand blev stukket i maven i en lejlighed.

Det fortæller vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Peter Grønbek.

Knivstikkeriet fandt sted tidligt lørdag morgen.

Den 17-årige dreng og 31-årige kvinde var i lejligheden på tidspunktet, og de blev efterfølgende anholdt og sigtet for drabsforsøg.

Efter at politiet har hørt de tre personers forklaringer, har man dog valgt at løslade de sigtede.

Fremstillingen, der skulle være gennemført lørdag eftermiddag i et grundlovsforhør i Retten i Glostrup, er således aflyst.

Politiet mener ikke længere, at der er grund til at varetægtsfængsle dem, lyder det.

Vagtchefen kan lørdag omkring klokken 17.30 ikke fortælle, hvilke forklaringer de involverede er kommet med, der får politiet til at løslade dem.

Drengen på 17 år og den 31-årige kvinde er dog indtil videre fortsat sigtet, fortæller han.

Det var klokken 05.42 lørdag morgen, at politiet rykkede ud til lejligheden på Hvidovrevej efter anmeldelse om knivstikkeri.

Manden var blevet stukket to gange i maven. Han blev bragt til Rigshospitalet for at blive behandlet, men var uden for livsfare.

I første omgang oplyste politiet, at man skulle finde ud af, hvad de to havde med knivstikkeriet at gøre. Lørdag eftermiddag lød meldingen, at de to ville blive sigtet for drabsforsøg. Det vides fortsat ikke, hvad motivet til knivstikkeriet er.

/ritzau/