En bare 17-årig svensk dreng blev i november sidste år stukket med en kniv i maven i Malmø.

Men trods de livstruende skader, som han senere endte med at dø af, var han selv i stand til at ringe 112 og oplyse navnet på den person, der angiveligt stod bag knivstikkeriet.

Det skriver Aftonbladet.

Ifølge mediet nævnte den 17-årige dreng navnet på en bekendt, en 25-årig mand, som nu er tiltalt for drabet. Ifølge anklager Sofia Syrén skulle den 25-årige have myrdet drengen med hjælp fra en 20-årig mand og en 23-årig mand.

Den 20-årige har ifølge svensk politi fragtet mordvåbnet til gerningsstedet, mens den 23-årige angiveligt skulle have forhindret en person i at stoppe overfaldet.

Alle tre nægter sig skyldige.

Drengen var ved bevidsthed, da den første politipatrulje ankom til gerningsstedet. Også her skulle den 17-årige have navngivet den nu 25-årige formodet drabsmand.

Og det har siden været en medvirkende årsag til, at politiet har tiltalt manden for drabet, fortæller Sofia Syrén til Aftonbladet.

»Inden han døde, havde han tid til at navngive den person, der havde udsat ham for knivvold. Det er selvfølgelig en vigtig opgave at få information om mistænkte på et tidligt tidspunkt i efterforskningen,« siger hun.

Politiet mener, at et økonomisk mellemværende mellem den 17-årige og den 25-årige kan være et muligt motiv for drabet, men den 25-årige har under et grundlovsforhør helt afvist, at han skulle have været på gerningsstedet.

Han hævder i stedet, at han var hos en kammerat, som han sov hos den pågældende aften.

Det er endnu ikke lykkedes politiet at finde mordvåbnet.

Sagen mod de tre mænd begynder i Malmø 3. juni.