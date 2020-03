Drengen er mistænkt for at have voldtaget en jævnaldrende pige natten til søndag. Han nægter sig skyldig.

En 17-årig dreng er i et grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg blevet varetægtsfængslet for natten til søndag at have voldtaget en jævnaldrende pige.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Ifølge JydskeVestkysten, som overværede grundlovsforhøret, skal voldtægten være foregået klokken 00.21 i en lejlighed i Esbjergs værtshusgade, Skolegade.

Her tvang drengen ifølge sigtelsen pigen til samleje, mens han holdt hende fast.

Politiet fik anmeldelsen om voldtægten søndag klokken 12.45, og klokken 16.14 blev drengen anholdt.

Drengen nægter sig skyldig.

Ved retsmødets start bad han ifølge jv.dk sin mor om at forlade lokalet, fordi der var tale om et "personligt emne", som han forklarede til dommeren.

Da der var en repræsentant fra Esbjerg Kommune til stede som værge for den mindreårige dreng, kunne moren med dommerens tilladelse følge sin søns ønske og forlade grundlovsforhøret, skriver jv.dk.

Resten af grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, så offentligheden kan ikke få at vide, hvad han forklarede om episoden.

Dommeren besluttede, at drengen skal sidde varetægtsfængslet i foreløbig to uger, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Det var hverken han eller anklagemyndigheden tilfredse med. Drengen kærede kendelsen til landsretten for at slippe for varetægtsfængsling, mens anklagemyndigheden vil have, at han skal sidde varetægtsfængslet i fire uger.

/ritzau/