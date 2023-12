En mulig gerningsmand blev set løbe fra et gerningssted i Aabenraa mandag aften.

Her blev en 17-årig dreng fundet i kritisk tilstand.

Den 17-årige er bragt til et sygehus efter et knivstikkeri i Aabenraa mandag aften.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på det sociale medie X.

Politiet skriver videre, at den mulige gerningsmand blev set løbe fra gerningsstedet, som formodes at være omkring Sønderport og Nyvej.

»Gerningsmanden beskrives som: Yngre mand, iført tyk mørk jakke med hætte,« skriver politiet på X.

Hvis man har oplysninger om hændelsen, skal man kontakte politiet på 1-1-4.

Henrik Sønderskov, der er vagtchef i Syd- og Sønderjyllands Politi, oplyser omkring 01 natten til tirsdag, at politiet ikke har yderligere oplysninger om sagen, ud over at politiet modtog anmeldelse om hændelsen klokken 19.46.