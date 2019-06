Fredag faldt der dom i sagen mod en 17-årig dreng, der var tiltalt for vold mod den 14-årige Marcus i en lejlighed på Østerbro.

Retssal 38 ved Københavns Byret var fyldt til bristepunktet, da en enig domsmandsret idømte den 17-årige dreng blev idømt tre måneders ubetinget fængsel for vold og trusler.

Den 17-årige blev dømt efter den den 'milde' voldsparagraf 244 for at have udøvet vold mod den 14-årige Marcus til en fest i en lejlighed på Skarøgade på Østerbro 10. marts sidste år ved at have slået og sparket ham.

Blot få timer efter, at volden skulle være foregået, afgik Marcus ved døden som følge af en såkaldt udrift i milten, der opstod på ukendt vis.

Sagen om 'dødslejligheden' kort 10. marts 2018 var 14-årige Marcus og en række andre unge mennesker til fest i en lejlighed på Østerbro. Til festen bliver der ifølge vidneforklaringer indtaget forskellige former for narkotika foruden en del alkohol. I løbet af aften bliver Marcus dårlig, og vidner har tidligere forklaret, at han både kaster op og tisser i bukserne. Alligevel går der mange timer, før der bliver tilkaldt en ambulance, og da den endelig bliver tilkaldt, er det for sent. Umiddelbart efter ambulancen har taget Marcus med på hospitalet, bliver han konstateret død på grund af indre blødninger som følge af en udrift i milten. Lejlighedens 41-årige beboer er siden blevet stillet til ansvar for Marcus død, fordi hun efterlod ham og hendes egen 14-årige datter i hjælpeløs tilstand. Datteren er ligeledes død i dag. Tirsdag startede sagen mod en anden gæst til festen. En 17-årig dreng, der er tiltalt for at have slået og sparket Marcus samme aften. Han nægtede sig skyldig, men er nu dømt for simpel vold mod Marcus. Den 17-årige har tidligere været sigtet for drabet på Marcus, men Anklagemyndigheden har droppet sigtelsen, fordi man ikke mente, at der kunne føres bevis for det.

En 41-årig kvinde, der boede i lejligheden, blev i efteråret 2018 dømt for at have efterladt både Marcus og hendes egen datter i hjælpeløs tilstand den pågældende aften, hvor flere af de tilstedeværende ifølge vidneforklaringer var påvirket af euforiserende stoffer.

Datteren blev i første omgang svært hjerneskadet og er siden afgået ved døden.

Den 17-årige dreng har nægtet, at han skulle have udøvet vold mod Marcus, og allerede ved sagens indledning tirsdag meddelte han retten, at han ikke ønskede at udtale sig i sagen.

Under politiafhøringer har den 17-årige dog erkendt, at han optog en video den pågældene aften af Marcus, der lå på badeværelsesgulvet med åben mund, mens den 17-årige udtalte:

»Sådan er det, når vi dræber herude i kvarteret - Østerbro gangsta shit.«

I sin forklaring til politiet hævdede drengen dog, at det blot var for sjov, at han optog videoen.

Den 17-årige har i forbindelse med sagen siddet varetægtsfængslet i mere end tre måneder, der nu bliver modregnet den endelig dom.

Dermed har han altså afsonet sin dom.

17-årig fik det sidste ord

Selv om den 17-årige ikke ønskede at afgive forklaring for retten, så valgte han fredag at benytte muligheden for at komme med de sidste ord, inden domsmandsretten trak sig tilbage for at votere.

Direkte henvendt til Marcus' pårørende, der sad bagest i lokalet, forklarede han, at han var ked af, at det endte, som det gjorde.

»Jeg er rigtig ked af det, der er sket. Det var ikke min mening, det skulle ende sådan. Jeg har prøvet at redde hans liv, og jeg er ked af, at jeres søn er gået bort. Det gør rigtig ondt,« lød det fra den 17-årige, der var tydelig berørt.

Ordene affødte en del reaktioner fra de pårørende til 14-årige Marcus, og mens domsmandsretten havde trukket sig tilbage for at votere, benyttede Marcus' far lejligheden til at gå hen til den 17-årige og give ham hånden for at sige tak.

»Jeg har stor respekt for, at du gjorde det,« lød det fra faderen inde i retten.

Foruden volden mod Marcus var den 17-årige tiltalt for at have kastet en coladåse i hovedet på en ansat på den institution, hvor han sad varetægtsfængslet, ligesom han også var tiltalt for gentagne gange at have truet forskellige ansatte.

Drengen erkendte, at han havde kastet coladåsen, men nægtede at have truet nogen.

Retten fandt det dog bevist, at truslerne havde fundet sted, og der skete således også domfældelse i de forhold.