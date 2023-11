10. november 2022 blev en mindreårig pige ført ind på Burger Kings toilet i Roskilde.

Ude på toilettet blev døren låst bag hende.

Nu har pigen fået rettens ord for, at hun blev udsat for et seksuelt overgreb.

Ved Retten i Roskilde er en 17-årig dreng blev idømt seks måneders fængsel for at have udsat pigen for andet seksuelt forhold end samleje.

Det skete ved, at han trak pigens bukser ned og udsatte hende for overgreb med sine hænder. Her blev den mindreårige pige også udsat for blufærdighedskrænkelse.

Drengen var tiltalt for voldtægt, men retten fandt det ikke bevist. Forsvarsadvokat Jens Bruhn-Petersen er tilfreds med dommen.

»Vi har modtaget den,« siger forsvarsadvokaten til B.T.

Ud af de seks måneders fængsel er de to gjort ubetinget og de fire betinget med en prøvetid på to år.

På burgerrestaurantens toilet fik pigens råb og skrig flere personer i restauranten til at mistænke, at der foregik noget ulovligt derude.

Herefter skal han ifølge politiet have holdt fast om pigens hofter og forsøgt at tiltvinge sig samleje, hvilket mislykkedes på grund af pigens modstand.

Netop pigens modstand og de andre gæsters indgriben betød, at overgrebet blev stoppet.

Anklagemyndigheden gik efter at få den 17-årige udvist. Det blev han ikke, i stedet fik han en advarsel om udvisning.

Og han skal betale en erstatning på 15.000 kroner til offeret.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.