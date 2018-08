17-årige Chano Eversen er ved Retten i Viborg blevet idømt et års fængsel for blandt andet at have tævet sin kærestes ekskæreste med en golfkølle i begyndelsen af juni. Overfaldet skete på åben gade midt i Bjerringbro.

»Det er en dom i den tunge ende og tæt på et år og tre måneder, som jeg procederede for, mens forsvareren talte for fire måneder,« siger senioranklager Claus Benner fra Midt- og Vestjyllands Politi til Viborg Stifts Folkeblad.

Overfaldet fandt sted på Torvet i Bjerringbro ved 20.30-tiden den 6. juni. Her havde den dømte sat sin kærestes 19-årige ekskæreste stævne for at 'få nogle kontroverser mellem de to unge mænd ud af verden', som Peter Søndergaard fra lokalpolitiet i Viborg udtrykker det.

Men da den 19-årige mødte op som aftalt, blev han ikke kun mødt af flere unge mænd, som gik til angreb på ham. Chano Eversen var udover golfkøllen bevæbnet med en peberspray.

»Han (offeret, red.) blev slået flere gange med golfkøllen, blandt andet på ryggen, skulderen og i hovedet. Da vi ankom lå han på gaden og måtte køres på Viborg Sygehus,« sagde Peter Søndergaard til B.T. dagen efter overfaldet.

Offeret var dog ved bevidsthed og kunne tale med betjentene. Det var et vidne til overfaldet, som havde alarmeret politiet.

Retssagen ved Retten i Viborg mandag drejede sig ikke kun om voldsepisoden. Chano Eversen blev også dømt for indbrud, et overfald på en pædagog og kørsel i en bil uden kørekort. Fængselsdommen på et år blev udmålt som en samlet straf for de mange lovovertrædelser. Han blev dog frikendt for nogle af sigtelserne for indbrud.

Den 17-årige overvejer stadig, om han vil anke dommen. Han har betænkningstid frem til 20. august.

Han har siddet varetægtsfængslet siden kort efter voldsepisoden midt i Bjerringbro.