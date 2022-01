En 17-årig irakisk statsborger slipper for udvisning, efter han onsdag blev dømt for et voldsomt knivoverfald.

Han undgår dog ikke for en tur bag tremmer, idet han blev idømt et år og seks måneders ubetinget fængsel.

Manden, som har levet det meste af sit liv i Danmark, var tiltalt for at have stukket en 20-årig i siden af maven, hvorved den forurettede fik flere skader, heriblandt indre blødninger. En episode, der udspillede ved en klub i Nørresundby, og som den tiltalte erkendte ved Retten i Aalborg.

»Han sagde, at han var ved klubben, og at den forurettede havde sagt noget i retning af 'hvad glor du på?' til ham. Det udviklede sig, så den 17-årige følte sig presset og stak ham,« siger anklager ved Nordjyllands Politi, Thomas Klingenberg.

Knivstikkeriet foregik 4. december 2021 omkring klokken 23. Der skulle dog gå fem dage, før den 17-årig blev anholdt, fordi han var flygtet fra gerningsstedet og efterfølgende havde skjult sig.

I anklageskriftet havde anklagemyndigheden nedlagt påstand om udvisning af den 17-årige, men det vurderede dommeren ikke var nødvendigt og gav i stedet den nu dømte en udvisningsadvarsel.

»Det betyder, at han risikerer at blive udvist, hvis han begår kriminalitet igen,« forklarer Thomas Klingenberg, der trods alt er tilfreds med dommen.

Den 17-årige modtog dommen. Han har siddet varetægtsfængslet på en institution siden anholdelsen og er fortsat fængslet.

Det er nu op til statsadvokaten at vurdere, om dommen skal ankes med henblik på udvisning.