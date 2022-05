En 17-årig dansk/somalisk dreng er i dag blevet dømt skyldig i drabsforsøg.

Det er Retten i Glostrup, der har ham fundet skyldig.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Han var tiltalt for at have overfaldet en 23-årig mand med kniv 3. august 2021 på busholdepladsen ved Høje Taastrup Station.

Offeret blev stukket i ryggen og kunne have været i livsfare, hvis det ikke havde været for hurtig lægehjælp.

Den 17-årige blev også fundet skyldig i et tilfælde af vold af særlig farlig karakter ved med tre knivstik i benene at have overfaldet en 18-årig mand. Overfaldet fandt sted 6. januar 2021 på gaden i Kildegården i Taastrup.

Gerningsmanden var offentlig efterlyst, indtil han efter tip fra offentligheden blev anholdt af politiet, og han har siden været varetægtsfængslet på en lukket sikret institution for unge.

»Det har været anklagemyndigheden påstand, at dømte skulle udvises. Her har retten vurderet, at der alene skulle ske advarsel om udvisning. Sammen med Statsadvokaten vil vi nu drøfte, om dommens afgørelse af udvisningsspørgsmålet skal ankes til landsretten,« siger specialanklager Peter Godsk.

Den dømte tog betænkningstid i forhold til anke.