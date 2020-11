»Hvem kommer først gennem Lellinge?.«

Sådan lyder en sætning, der har fået enormt meget fokus i Østre Landsret de her dage.

Det hele handler om det, der udspillede sig natten til den 10. marts 2019, da en dengang 20-årig mand mødtes med sin 17-årige ekskæreste og to venner på en parkeringsplads i Vemmedrup tæt på sjællandske Køge.

De fire aftalte at tage på McDonals i Køge og kørte i to biler – den 20-årige mand sammen med ekskæresten og de to venner sammen – mod fastfoodrestauranten.

Og det er altså dér, at Lellinge kommer ind i billedet.

Den lille flække ligger nemlig mellem Vemmedrup og Køge, og da de unge bilister nærmede sig Lellinge ringede den 20-årige mand til en af vennerne i den anden bil og spurgte – som du kan se øverst i artiklen – om, hvilken af de to biler, der kunne komme hurtigst gennem byen.

Herefter begyndte, er det kommet frem i retten, de to biler at ræse mod hinanden, og det endte kort tid efter fatalt, da den 20-årige mand mistede herredømmet over sin bil.

»Vi kunne se, at de skred ud og forsvandt. Bilen ramte ikke helleanlægget men skred ud på vej ud af helleanlægget. Den røg over i den modsatte vejbane og så var den væk. Vi kørte omkring 120, så jeg vil vurdere, at han kørte det samme,« forklarede en af kammeraterne ifølge SN i retten.

Den 20-årige mand havde sikkerhedssele på, men det var desværre ikke tilfældet hos den 17-årige ekskæreste, som derfor blev slynget ud af forruden og slog hovedet alvorligt.

Så alvorligt, at hun senere døde af sine kvæstelser.

Sagen var for byretten i Roskilde i februar tidligere på året, hvor den 20-årige blev dømt for 'særlig hensynsløs kørsel', og det fik han 15 måneders fængsel for.

Men, for der er ét stort men. Kun tre af de 15 måneder skulle afsones i et fængsel.

Det var for lidt, mente anklageren, som derfor ankede, og fredag skulle sagen så behandles i Østre Landsret.

I Landsretten handlede det især om, hvorvidt den dømte havde nået at bremse før, han torpederede et helleanlæg i Lellinge og var skyld i sin ekskærestes død.

Til syvende og sidst var de tre dommere dog enige om, at der var tale om 'hensynsløs kørsel og derfor uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder', og at Byrettens straf var for lav.

Derfor skærpede Landsretten straffen og idømte den nu 22-årige mand 16 måneders fængsel, hvor alle 16 måneder er ubetingede og derfor skal afsones i et fængsel.