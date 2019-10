En grov løgnhistorie har nu fået konsekvenser for en ung mand.

Den 28. juli indgav en 17-årig fra Tommerup en anmeldelse, der lød, at han havde forsøgt at stoppe fem unge ikke etniske danskere fra at bryde ind på en skole i Vejle.

I forsøget på at stoppe dem, blev han overfaldet og udsat for vold, og skulle være blevet skåret med en knust flaske.

Alt dette skulle være sket natten til den 28. juli, men det hele var en opfundet løgn.

Derfor er den 17-årige mand fra Tommerup nu kendt skyldig i retten for at have indgivet en falsk anmeldelse.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Det var dog ikke alt, som den unge mand stod tiltalt for.

Både forsøg på indbrudstyveri, hærværk og at have overfuset flere betjente på Vejle politigård med skældsord som »fucking fisse« og »fuck dig,« var en del af anklageskriftet.

Alt dette blev netop begået natten til den 28. juli. Samme nat, som hans løgnhistorie, foregik.

Den 17-årige blev således også kendt skyldig i hærværk og i at kalde politibetjentene diverse ukvemsord.

Han skal nu have behandlet sin sag i Ungdomskriminalitetsnævnet, og derfor er strafudmålingen udsat.

Det er endda ikke første gang, den 17-årige har løjet for politiet og indgivet en falsk anmeldelse.

For to år siden anmeldte han to personer for at havde udsat ham for vold.

Her forklarede han, at overfaldsmændene havde slået ham i hovedet med et aluminiumsbat, givet ham et knæ i ansigtet samt truet ham med en pistol.

Og da hans anmeldelse var utroligt detaljeret, endte to personer med at blive tiltalt.

Den 17-årige tilstod dog dengang i retten, at overfaldshistorien var en løgn, og han blev kendt skyldig i at indgive en falsk anmeldelse.