En familiemæssig konflikt udviklede sig dramatisk i Sønderborg lørdag aften.

Her rykkede politiet massivt ud til en adresse på Hvedemarken.

Umiddelbart efter aktionen var politiet meget tilbageholdende med oplysninger i sagen.

Vagtchefen kunne dog bekræfte over for B.T., at der var foretaget en anholdelse.

Det viser sig nu, at der var tale om et knivstikkeri blandt personer med familiemæssige relationer.

Den anholdte er en blot 17-årig dreng, skriver jv.dk søndag morgen.

Vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi siger til avisen, at offeret er en 28-årig mand, som meldes uden for livsfare.

Drengen bliver søndag formiddag fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for drabsforsøg med kniv.