En 17-årig kvinde er blevet sigtet for narkosalg.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Det var en specialpatrulje der mandag klokken 13.24 fik øje på en ung kvinde og to mænd, der var i gang med noget, der lignede en narkohandel på en parkeringsplads i Tranbjerg.

De to mænd på 62 og 59 år blev visiteret. De havde en mindre mængde kokain i deres lommer, og de erkendte, at de havde købt stofferne af kvinden.

I den 17-åriges bil fandt politiet yderligere salgsposer med kokain og flere tusinde kroner i kontanter.

Kvinden blev anholdt.

Udover sigtelsen for narkosalg er hun også blevet sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer, da hun havde det smertestillende lægemiddel tramadol på sig.

En tredje sigtelse rejses for at hun, som 17-årig kørte i bil uden at have en ledsager med.

De sociale myndigheder og kvindens forældre er blevet underrettet.