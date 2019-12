En 17-årig dreng er tirsdag aften blevet anholdt for at affyre bomberør mod brandvæsenet ved Fosgården i Albertslund.

Han var en af flere unge, der havde påsat en brand i en affaldscontainer, for at lokke brandvæsenet til stedet.

Det oplyser Morten Steen, der er vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, lidt over midnat nytårsaften.

»Det var mere held end forstand, at der ikke var nogen der kom til skade, for det sprang cirka en halv meter fra brandfolkene,« siger han.

Politiet modtog en anmeldelse klokken 22.23 med en melding om, at det så ud til, at nogle unge pønsede på noget ved Fosgården.

»Derfor var vi massivt til stede i området med en koordineret indsats, så vi kunne snuppe ham med det samme,« fortæller vagtchefen.

Den 17-årige bliver sigtet for forsætlig brandstiftelse og for straffelovens §252, som handler om hensynsløst at have udsat tilfældige for fare.

»Der var en del unge derude, der havde gang i gaden, så han var en ud af potentielt flere, men det var ham, vi kunne snuppe,« siger Morten Steen.

»Det har skabt noget ro derude, vi er ikke blevet kaldt derud siden.«

/ritzau/