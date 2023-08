En 17-årig dreng blev anholdt ved den såkaldte puttefest i Dyrehaven fredag.

Det fortæller Daniel Cunneely, der er vagtchef ved Nordsjællands Politi.

»Han sparkede en betjent over benet. Han blev anholdt, men er nu løsladet. Han bliver sigtet for vold mod tjenestemand.«

Gymnasieelever fra hele hovedstadsområdet var samlet i Dyrehaven nord for København for at skyde det nye skoleår i gang.

Fredag var der puttefest i Dyrehaven. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix Vis mere Fredag var der puttefest i Dyrehaven. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix

»Bortset fra denne voldssag er dagen forløbet fornuftigt. Der har været nogle overtrædelser af odensbekendtgørelsen, og så har der været nogle overtrædelse i forbindelse med euforiserende stoffer. Vi har ikke fået alt ind endnu, men overordnet ser det fornuftigt ud,« siger vagtchefen.

Politiet var massivt til stede i Dyrehaven aftenen igennem.

Fredag skrev ordensmagten på X, tidligere kendt som Twitter:

'Vi er til stede i Ulvedalene. Hjælp os med, at det bliver en god aften for alle; skru op for charmen og omtanken og ned for sprutten.'

Og det tyder altså på, at langt de fleste unge fulgte opfordringen.