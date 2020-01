Da en kommunal ansat i Hørsholm Kommune sidste år tog sin arbejdscomputer med hjem, skete dét, der ikke må ske.

Computeren, som indeholdt en lang række personoplysninger om medarbejdere i kommunen, blev nemlig stjålet samme aften. Det skriver Frederiksborg Amt Avis.

Nærmere bestemt havde computeren navn, tjenestested, cpr-numre samt helbreds- og fagforeningsinformationer på i alt 1.600 medarbejdere.

»Der er sket et sikkerhedsbrud, da vi ikke kan udelukke, at personlige informationer om medarbejdere i Hørsholm Kommune bliver misbrugt,« forklarer Thomas Rafn, der er økonomichef i Hørsholm Kommune, til mediet.

Han understreger dog, at oplysningerne ikke lå til frit udsyn på computeren. Men ved tyven, hvad man skal gøre, er det muligt at finde frem til oplysningerne. Kommunens sikkerhedskonsulent mener også, at chancen for misbrug af oplysningerne er meget små.

Omvendt kan kommunen ikke udelukke, at oplysningerne er blevet misbrugt. Thomas Rafn hæfter sig dog ved, at tyveriet ligner 'brugstyveri', hvor formålet ikke har været at skaffe personoplysninger.

Tyveriet skete i oktober sidste år og blev straks anmeldt til politiet og Datatilsynet. Den kommunale medarbejder har været ansat i Hørsholm Kommune siden 2017, skriver mediet.

Tilbage i 2018 oplevede Gladsaxe Kommune at få stjålet personoplysninger på omkring 20.000 borgere efter et indbrud, hvor i alt fire computere blev stjålet.