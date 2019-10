Siden 10. september har politiet givet klip i kørekortet til 1651 bilister for at bruge mobil under kørsel.

På tre uger har 1651 bilister fået et klip i kørekortet for at bruge eksempelvis mobil bag rattet. Det skriver Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

Den 10. september i år trådte en ny sanktion i kraft, så det nu koster et klip i kørekortet at bruge blandt andet håndholdt mobil bag rattet.

- Det er bekymrende, at vi stadig møder så mange trafikanter, der har deres fokus rettet mod mobilen i stedet for trafikken, siger Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter i pressemeddelelsen.

I en ny rundspørge blandt 1500 bilister har Rådet for Sikker Trafik spurgt, om de synes, at det er acceptabelt, at man taler i håndholdt mobil under kørsel.

Her svarer 27 procent af de yngste bilister mellem 18 og 35 år, at det er acceptabelt.

- Det er overraskende, at så mange synes, at det er i orden at rode med mobilen, taste på sin GPS eller lede efter ting, når man kører bil.

- Man udsætter sig selv og andre for en stor risiko, når man er uopmærksom, siger Lisbeth Sahl, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

/ritzau/