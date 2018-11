Der er afsat 77 retsdage til at behandle sag om moms- og skattesvig for næsten 500 millioner i København.

I en ekstremt omfattende sag om økonomisk kriminalitet har Københavns Politi rejst tiltale mod 16 personer og tre selskaber.

De pågældende er anklaget for i forskelligt omfang at have begået moms- og skattesvig samt hæleri for beløb på næsten 500 millioner kroner.

Det er politiets og anklagemyndighedens opfattelse, at der er tale om et organiseret kriminelt netværk, der har begået såkaldt kædesvig.

Gennem en kæde af selskaber skal der således være foretaget fiktiv fakturering samt kanaliseret penge gennem kæden af virksomheder med henblik på unddragelse af skat og moms.

- Der er tale om en meget omfattende og alvorlig sag om grov organiseret økonomisk kriminalitet, siger specialanklager Maria Cingari i en skriftlig kommentar.

- Gennem knapt tre år er der blevet ført op mod 500 millioner kroner gennem kæden af selskaber. En stor del af pengene skulle have været indbetalt til statskassen, tilføjer hun.

Det var på baggrund af længere tids efterforskning, at politiet slog til i sagen 10. oktober 2017.

Flere end 40 adresser blev ransaget i og omkring København, i Østjylland og på Lolland. Desuden deltog tysk politi i aktionen.

Ved aktionen blev der beslaglagt store værdier, herunder mindst 32 ejendomme. Dagen efter blev 11 mænd varetægtsfængslet, og i dag sidder fem af de nu tiltalte fortsat bag tremmer.

Flere af de tiltalte i sagen er i familie med hinanden, oplyser Københavns Politi i forbindelse med tiltalerejsningen.

I Københavns Byret er der afsat ikke mindre end 77 retsdage til sagen. Den indledes 19. december 2018 og løber efter planen frem til begyndelsen af 2020.

/ritzau/