I store træk følger Københavns Byret anklagemyndigheden i en sag om et opgør i bandemiljøet.

16 mænd er tirsdag af Københavns Byret kendt skyldige i en sag om et voldsomt overfald i en frisørsalon på Nørrebro i København.

De tiltalte straffes med fængsel mellem seks måneder og to år og otte måneder.

Straffen er hårdere end normalt, fordi volden ifølge retten var et opgør mellem grupperinger i bandemiljøet. Derfor godkendes anklagemyndighedens brug af en særlig bandeparagraf.

Volden skyldtes en intern konflikt i Brothas, lyder det kortfattet fra retsformand Lone Bach Nielsen ved domsafsigelsen. Tidligere har det været fremme, at parterne var Brothas og udbrydergruppen NNV.

Overfaldet i DK Frisørsalon nær Den Røde Plads fandt sted om eftermiddagen 16. september sidste år.

En mand blev ifølge tiltalen slået med en stol, sparket og stukket i halsen med en kniv. Hans kammerat blev også sparket, ligesom han blev stukket i ryggen og på skulderen med en spids genstand.

Overfaldet stod ifølge Københavns Politi på i 18 minutter. Nogle af de dømte var ikke med til at slå, sparke eller stikke. De stod for eksempel ved døren til frisørsalonen. En enkelt var blot inde i salonen i 48 sekunder.

Under sagen har flere forsvarere sagt, at der ikke bør dømmes for medvirken til grov vold, når en person blot kortvarigt var tæt på gerningsstedet. Men retten har fulgt påstanden fra specialanklager Andreas Christensen.

Som led i sanktionen forbydes 15 af de dømte desuden at opholde sig i bestemte områder i København - enten Nordvest eller Indre Nørrebro.

Forbuddet har forskellig tidsmæssig udstrækning. For de flestes vedkommende gælder det i to eller tre år. Hvis politiet noterer en overtrædelse af forbuddet, vanker en ny straf.

Den hårdest dømte har som nævnt fået fængsel i to år og otte måneder, men heri indgår en reststraf på cirka et år fra en tidligere sag.

Anklagemyndigheden havde krævet tre, der ikke har dansk statsborgerskab, udvist. I stedet har byretten givet dem en advarsel.

/ritzau/