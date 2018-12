Dommere i Aalborg tror ikke på 31-årig mands historie om en ulykke med en rundsav.

En mand fra Nordjylland kørte med vilje sin lillefinger ind i en rundsav for at score penge hos en stribe forsikringsselskaber.

Det vurderer tre dommere i Retten i Aalborg. I en dom, som er afsagt torsdag, er 16 forsikringsselskaber, som manden havde sagsøgt, blevet frifundet, oplyser retten på sin hjemmeside.

Den samlede sum i de ulykkesforsikringer, som han havde tegnet, løb op i 33 millioner kroner, men selskaberne skal altså ikke betale noget. I alt havde han tegnet 17 forsikringer hos selskaberne.

Dommerne finder det påfaldende, at den 31-årige mand havde tegnet de mange forsikringer i løbet af godt tre et halvt år, inden han kom til skade.

Det var en aprildag i 2014, at mandens lillefinger kom i nærkontakt med rundsaven og derefter måtte amputeres.

Under sagen i retten har dommerne hørt forklaringen fra mandens ven, der angiveligt var til stede ved ulykken. Også en genbo er blevet afhørt i retten.

Imidlertid konstaterer dommerne, at forklaringerne fra de to på flere punkter ikke understøtter udsagnet fra den tilskadekomne.

Selskaberne havde krævet frifindelse, fordi de ikke er forpligtet til at dække for en skade, såfremt den er forvoldt forsætligt eller ved grov uagtsomhed. Manden havde krævet godtgørelse for mén.

Retssagen blev anlagt i 2017. Normalt træffer en enkelt dommer afgørelse i civile sager i byretten, men på grund af de usædvanlige omstændigheder besluttede retten at sætte tre dommere på opgaven.

I stedet for millioner af kroner har den tilskadekomne nordjyde fået en ekstra udgift. I sagsomkostninger skal han betale mere end 210.000 kroner, fremgår det af dommen.

/ritzau/