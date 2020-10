Københavns Vestegns Politi modtog tirsdag aften en anmeldelse om, at en person var faldet ud af vinduet fra et lejlighedskompleks i Ågården i Ishøj.

»Der er tale om en 16-årig pige, som ligger og sover, og da hun så vågner, så ligger hun på havebordet udenfor,« siger vagtchef, Peter Grønbek og tilføjer:

»Hun er faldet ud af vinduet fra anden sal.«

Pigen forklarede politi og reddere, der rykkede ud til stedet, at hun problemer med at gå i søvne - en forklaring, som hendes familie kunne bakke op om.

Den 16-årige pige er altså angiveligt – i søvne – kravlet op i vinduet.

Heldigvis slap hun fra uheldet uden alvorlige skrammer.

Alligevel blev hun for en sikkerheds skyld kørt til tjek på Rigshospitalets traumecenter.

Derudover har hun formentligt lært noget nyt i dag: Nemlig, at det ikke er den bedste ide at sove med vinduet åbent, når man bor på anden sal og har tendens til at gå i søvne.