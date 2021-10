En 16-årig pige fra Ringkøbing gik helt alene i mørket, da hun lørdag aften følte sig passet op af to mørke biler.

Klokken var 20.40, da den 16-årige gik ad Kirkevej i Rindum ved Ringkøbing.

Her oplevede hun, at de to biler, der begge havde udenlandske nummerplader, fulgte efter hende.

Det skriver Dagbladet Ringkøbing Skjern.

Pigen var allerede begyndt at løbe væk fra bilerne, da den ene – en BMW – stoppede kort, vendte om og kørte i retning mod hende sammen med en varebil. Det bekræftede frygten.

Efterfulgt af de to mørke biler satte den 16-årige pige igen i løb.

Skræmt af oplevelsen flygtede den 16-årige hjem til en veninde, der boede i nærheden. Her blev politiet kontaktet.

Ifølge Dagbladet Ringkøbng Skjern har det lokale politi dog ingen spor efter de to biler.