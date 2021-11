En 16-årig dreng har søndag eftermiddag været involveret i en ulykke.

Det oplyser Østjyllands Politi over for B.T., der også bekræfter, at de fik anmeldelsen 15.33

»Det er en 16-årig dreng, som har kørt på en stor knallert hen ad en busgade, også er der en kvindelig fører i bil, der laver et venstresving og han kører ind i siden på hende,« forklarer vagtchefen til B.T.

Vagtchefen oplyser yderligere, at drengen ikke havde styrthjelm på.

Herefter fik han behandling på stedet og blev hastet til Aarhus Universitetshospital i Skeby, hvor han er i kritisk tilstand og får massiv behandling på traumecentret.

Den kvindelige bilist er ikke kommet til skade.

De pårørende til den 16-årige er blevet underrettet.

Opdateres…