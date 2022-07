Lyt til artiklen

Hun var på vej til Harry Styles-koncert med en ven i Royal Arena på Amager og var inden gået i Field's for at shoppe lidt.

Nu står det ene af de to svenske skudofre frem i det svenske avis Kristianstadsbladet.

Der er tale om en blot 16-årig pige, som er indlagt på et dansk hospital.

Hun fortæller, at hun og vennen kun havde været i shoppingcentret nogle få minutter, da de pludselig så folk løbe ned ad rulletrapperne.

»Da jeg kom ned af rulletrappen, lige før et hjørne, mærkede jeg varme og hørte et brag. Så forstod jeg, at jeg var blevet ramt. Jeg vendte hovedet, og så så jeg gerningsmanden i nogle sekunder,« siger hun til avisen.

Den 16-årige pige befinder sig i øjeblikket på et dansk sygehus sammen med sin mor.

Her skal hun have fjernet kuglen og splinter, skriver Kristianstadsbladet.

Pigen kommer fra byen Kristianstad, der ligger mellem Helsingborg og Karlskrona, erfarer B.T.

Pigen oplyser til avisen, at hun efter omstændighederne har det ok, men at hun er rystet.

Det andet svenske skudoffer er en mand på 50 år. Han er såret.

To danske statsborgere er også blandt de sårede. Der er tale om en 40-årig kvinde og en 19-årig kvinde.

Politiet har bekræftet, at der er tre dræbte: En 17-årig dansk kvinde, en 17-årig dansk mand og en herboende 47-årig russisk mand.

Den formodede gerningsmand er pågrebet og fremstilles senere mandag i grundlovsforhør, hvor han er sigtet for manddrab. Politiet vurderer, at der er tale om tilfældige ofre.

Denn formodede gerningsmand er kendt i psykiatrien, oplyser politiet.

Opdateres …