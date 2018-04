Politiet har stadig brug for offentlighedens hjælp i sagen, hvor 16-årige Servet Abdija blev dræbt.

København. Klokken er 21 mandag den 16. oktober, og unge Servet Abdija er på vej hjem fra fodbold med kammeraterne.

Da han når til sin bopæl på Ragnhildgade på de yderste meter af københavnerbydelen Nørrebro, bliver han passet op af en gruppe.

Oppe i en lejlighed på Ragnhildgade sidder drengens mor. Fem minutter efter hører hun skud ude fra gaden. Hun farer ud på altanen, hvor hun ser sin søn ligge på jorden dræbt af seks skud.

Mandag er det et halvt år siden, at 16-årige Servet Abdija blev likvideret få meter fra sit drengeværelse, og politiet er ikke kommet nærmere en opklaring.

Hans drabsmænd er stadig på fri fod, og politiet har ikke fundet gerningsvåbnet eller er blevet klogere på, hvorfor den unge dreng skulle slås ihjel.

Det oplyser efterforskningsleder Hans Erik Raben fra Københavns Politi.

- Vi har desværre ikke fået det store gennembrud endnu. Vi efterforsker stadig meget bredt i utroligt mange forskellige retninger, siger han.

Kort efter skyderiet så vidner tre sortklædte og maskerede mænd løbe ad et stisystem og over Lersø Parkallé til lokalkørebanen på den anden side, hvor de sprang ind i en mørk bil, der kørte hurtigt fra stedet.

I ugerne efter drabet lød meldingen fra Københavns Politi, at man mistænkte, at der var personer, også børn og unge, der vidste, hvem der stod bag drabet, men som holdt inde med oplysningerne.

Den opfattelse har man stadig hos politiet.

- Jeg tror, at der er mange forskellige årsager til, at folk holder sig tilbage. Drabet skete lige, da bandekonflikten var på sit højeste, så mange frygter nok, at denne sag har en relation til konflikten, og det gør folk bange.

Hos politiet har man modtaget cirka 200 henvendelser.

- Dem er vi stadig interesseret i at få. Hvis folk ved noget konkret eller måske sidder inde med en viden om, hvem gerningsmændene er, er vi meget interesseret i at høre fra dem, siger Hans Erik Raben.

Servet Abdijas familie har albanske og makedonske rødder, og han blev begravet i Makedonien, hvor over 2000 personer ifølge TV2 Lorry deltog i ceremonien.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.

/ritzau/