I oktober blev den kun 16-årige Servet Abdija dræbt foran sin opgang på Nørrebro i København. Nu har politiet fundet de våben, gerningsmændene brugte.

Det er fortsat en gåde, hvorfor teenageren brutal blev skudt ned foran sit hjem, og gerningsmændene er her otte måneder senere stadig på fri fod. Nu har Københavns Politi fundet de to våben, der blev brugt til drabet og valgt at offentliggøre billeder af dem. Politiet håber, at vidner kan fortælle, hvor våbnene stammer fra.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse tirsdag.

Nye oplysninger om drabet på den 16-årige Servet Abdija fra Ragnhildgade #politidk https://t.co/iXFREPNBBl pic.twitter.com/ITCDiAFa3w — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) July 3, 2018

»Den omfattende efterforskning har ledt til, at vi nu har fundet de to gerningsvåben – en revolver og en pistol – som gerningsmændene anvendte til drabet. Af hensyn til efterforskningen kan jeg dog ikke komme nærmere ind på, hvor, hvordan, eller hvornår våbnene blev bragt til veje,« siger efterforskningsleder politikommissær, Hans Erik Raben.

Servet Abdija blev dræbt af seks skud i Ragnhildsgade 16. oktober klokken 21:05 i en alder af 16 år. Foto: Privatfoto Vis mere Servet Abdija blev dræbt af seks skud i Ragnhildsgade 16. oktober klokken 21:05 i en alder af 16 år. Foto: Privatfoto

Den 16-årige Servet Abdija blev skudt og dræbt mandag 16. oktober sidste år, da han var på vej hjem fra fodbold. Han blev skudt ned foran sit hjem i Ragnhildgade på Nørrebro i København. Ramt af seks skud. Hans mor fandt ham foran opgangen i en blodpøl.

To eller tre mørkklædte og maskerede gerningsmænd blev af vidner set løbe fra stedet ad et stisystem og sætte sig ind i en mørk mellemklassebil, der kørte derfra i høj fart.

Servet Abdija blev dræbt af seks skud i Ragnhildsgade 16. oktober klokken 21:05 i en alder af 16 år. Foto: Privatfoto Vis mere Servet Abdija blev dræbt af seks skud i Ragnhildsgade 16. oktober klokken 21:05 i en alder af 16 år. Foto: Privatfoto

Politiets undersøgelser af våbnene har slået fast, at det er de to våben, gerningsmændene brugte.

»Vi håber med offentliggørelsen af fotos af våbnene, at vidner med kendskab til personer, der har haft våben af de nævnte typer og mærker i deres besiddelse eller adgang til sådanne – både herhjemme og i Sverige -, vil rette henvendelse til Københavns Politi,« siger efterforskningslederen.

Det andet af de våben, gerningsmændene brugt, da den 16-årige dreng blev dræbt i oktober. Vis mere Det andet af de våben, gerningsmændene brugt, da den 16-årige dreng blev dræbt i oktober.

Det ene gerningsvåben er en amerikansk revolver, kaliber .38 Special af mækret Colt, model Cobra. Serienummeret er 120194.

Den anden er en jugoslavisk halvautomatisk pistol. Kaliber 9x19 mm. Mrk: Zastava. Model: 88. Her er serienummeret fjernet.