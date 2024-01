Den engelske teenager Harry Pitman havde nytårsaften indfundet sig i det nordlige London, hvor han sammen med en gruppe venner ville springe ind i det nye år. Men så langt nåede han adrig. Kort før midnat blev den 16-årige erklæret død efter at være blevet overfaldet.

Nu har politiet sigtet en jævnaldrende dreng for det »meningsløse« drab.

Det skriver Sky News og tilføjer, at han ligeledes er sigtet for ulovlig våbenbesiddelse.

Den 16-årige sigtede vil senere lørdag blive stillet for retten, lyder det fra anklager Lisa Ramsarran.

»Crown Prosecution Service (anklagemyndigheden, red.) minder alle involverede om, at straffesagen stadig efterforskes, og at den tiltalte har ret til en retfærdig rettergang,« siger hun.

I alt fem teenagedrenge i alderen 15 til 18 år er de seneste dage blevet anholdt i sagen.

Den 16-årige blev allerede anholdt, umiddelbart efter Harry Pitman fik sat en blodig stopper for sit liv ved Primrose Hill i den engelske hovedstad.

Her var teenageren omkring klokken 23.40 ifølge politiet endt i et skænderi med en anden og blev i den forbindelse stukket ned.

Minutter før 2023 blev til 2024, blev han officielt erklæret død.

»Vores foreløbige efterforskning har indtil videre fastslået, at sagen ikke trækker tråde til bandemiljøet eller har racemotiv.«

»Det tyder på, at der er tale om et spontant slagsmål mellem to personer, der ikke kendte hinanden, som hurtigt eskalerede til ekstrem vold,« har kriminalinspektør Geoff Grogan, som leder efterforskningen, tidligere fortalt om sagen.

Han har ligeledes offentligt berettet, at Harry Pitmans efterladte modtager professionel hjælp og løbende bliver informeret om efterforskningen.

»Mine tanker og sympati er hos hans familie og venner i denne svære tid. Han var en ung mand med hele livet foran sig,« sagde kriminalinspektøren forleden og fastslog, at der var tale om en »meningsløs voldshandling«.

