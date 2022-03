»Vi bliver ved, til vi finder ham.«

Sådan lyder det tidligt mandag morgen fra vagtchefen hos Nordsjællands Politi, efter det endnu ikke er lykkedes at finde den 16-årige Frederik, der i weekenden forsvandt efter en bytur.

»Der er desværre ikke noget nyt,« lyder det fra vagtchef Jakob Tofte, som forklarer, at man i løbet af natten har ledt efter den savnede teenager med patruljer i det omfang, det har været muligt i mørket.

»Her til morgen starter vi op igen med en større koordineret indsats med hunde og dykkere. Vi bliver ved, til vi finder ham, og vi fortsætter ufortrødent,« forklarer han.

16-årige Frederik. Foto: Nordsjællands Politi. Vis mere 16-årige Frederik. Foto: Nordsjællands Politi.

Den 16-årige teenager, der er fra Hørsholm, forsvandt natten til lørdag i Helsingør.

Han blev sidst set på Club Retro, som han forlod klokken 03.10.

Siden har politiet ledt efter ham – blandt andet ved havneområder i den nordsjællandske by.

Det er nogle af de samme områder, man mandag igen vil forsøge at lede efter ham i, forklarer vagtchef Jakob Tofte:

»Vi leder med udgangspunkt i de steder, vi ved, han har været, og de steder, han er blevet set. Og så estimerer vi nogle ruter, han kan have taget ud fra det,« forklarer han.

Den savnede dreng beskrives som 170-180 centimeter høj, spinkel af bygning og med mellemlangt, lyst hår med midterskilning.

Han var iført en lyseblå, stribet hørskjorte, sort vest af mærket Moncler, mørke lange bukser og lyse sko, da han sidst blev set.

I weekenden oplyste politikredsen, at man på nuværende tidspunkt ikke har grund til at tro, at Frederik 'har været udsat for en forbrydelse':

»Vi beder desuden alle om at kigge i trappeopgange, carporte, udhuse, skure, kælderskakter, buskads og alle andre steder, hvor man kan søge ly og kontakte os, hvis man finder Frederik,« lød det i en opfordring fra politiet søndag.

Hvis du har oplysninger i sagen, beder politiet om, at du ringer på telefonnummer 1-1-4.