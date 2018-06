En 16-årig dreng fra Københavnsområdet er indlagt med svære hovedtraumer efter en alvorlig ulykke syd for Aarhus natten til lørdag, oplyser Østjyllands Politi.

Den 16-årige dreng blev klokken 01.56 ramt af en 62-årig bilist på Aarhusvej ved Odder, der kørte i retning mod nord. Den 16-årige dreng havde stået midt på vejen for at forsøge at standse biler for at få et lift hjem.

Bilisten havde på grund af mørket først set drengen sent og kunne ikke undgå en påkørsel. Den 16-årige dreng blev bragt til hospitalet med svære skader i hovedet. Hans tilstand betegnes som meget kritisk, oplyser Østjyllands Politi.



Henter kort...

De to venner samt den 62-årige mandlige bilist, der ramte den 16-årige, er blevet afhørt i sagen. Den 62-årige var ikke påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer.

Om de tre unge var alkoholpåvirkede, kan vagtchef Lars Bisgaard ikke oplyse her lørdag eftermiddag klokken 17. Han har heller intet nyt at berette om den 16-åriges tilstand.

Den 16-årige er indlagt på Aarhus Universitetshospital.