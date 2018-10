Der kom mandag uhyggelige detaljer frem i Københavns Byret i sagen om dødslejligheden på Østerbro.

Et 16-årigt vidne blev genindkaldt, fordi hun havde nye og hidtil hemmeligholdte oplysninger i sagen.

De nye oplysninger omhandlede noget meget centralt, som den 41-årige kvinde, som er tiltalt for at efterlade en 14-årig dreng og sin egen 14-årige datter i hjælpeløs tilstand, skulle have sagt i lejligheden på Østerbro den skæbnesvangre aften, hvor drengen senere døde, og pigen blev svært hjerneskadet.

Ifølge vidnet - en 16-årig pige, der befandt sig i lejligheden om aftenen - skulle den 41-årige kvinde have sagt:

»Det kun tager syv timer at brænde et lig.«

Formuleringen blev ifølge den 16-åriges vidneforklaring fremført, inden den 14-årige dreng - som igennem længere tid havde ligget livløs og stiv ude på lejlighedens badeværelsesgulv - blev båret ned fra lejligheden og lagt på gaden, hvorfra han senere blev afhentet i en ambulance.

Turde ikke sige noget

De nye og skelsættende oplysninger om tiltaltes påståede formulering om bortskaffelse af drengens lig var ikke kommet frem før retsmødet mandag.

Hverken under politiets afhøringer i sagen eller under de allerede foretagne vidneafhøringer i retssagen mod den 41-årige kvinde.

Fakta SAGEN KORT Københavns Politi ankommer til lejligheden på Østerbro kl. 22.15 lørdag den 10. marts for at hente en 14-årig dreng, som er efterlyst af sin far. Politiet går ind i lejligheden, men har ikke mistanke om, at der foregår noget ulovligt.

»Vi er på adressen i en anden politimæssig forretning og har ikke grund til at mistænke, at der foregår noget ulovligt, eller at der på det her tidspunkt er synlige tegn på misbrug blandt de unge,« siger Riad Tolba, vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, den 13. marts til B.T.

I anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, står der, at de tilstedeværende i lejligheden – alle mellem 14 og 18 år – er påvirkede af euforiserende stoffer.

Den 41-årige kvinde, som bor i lejligheden og er tiltalt i sagen, fortæller politiet, at hendes datter, som betjentene finder 'snorkende' i soveværelset, er o.k., men blot sover og ikke har brug for hjælp.

Tiltalte undlader at fortælle politiet, at den 14-årige dreng ligger ukontaktbar på badeværelsesgulvet.

Kl. 01.30 søndag den 11. marts ringer et af de unge mennesker fra lejligheden til alarmcentralen. Kl. 01.35 ankommer ambulancen, og redderne finder den 14-årige dreng livløs på gaden. De giver førstehjælp, men forgæves. Han erklæres død kl. 02.16.

Den 14-årige pige bliver først fundet af politiet kl. 03.10, da de retter henvendelse til tiltalte i lejligheden, efter drengen er erklæret død på Rigshospitalet.

En ambulance ankommer kl. 03.30 og kører pigen til Rigshospitalet. Hun har haft langvarigt hjertestop og pådraget sig en alvorlig hjerneskade. Hun er fortsat i koma.

Den 41-årige kvinde nægter sig skyldig i samtlige tiltaleforhold.

Heller ikke da den 16-årige pige selv indtog vidneskranken i sidste uge, sagde hun noget om tiltaltes bemærkning.

Først i en sms, som hun efter sin vidneforklaring sendte til anklager Søren Harbo, forklarede hun, at der var flere ting, 'hun ikke havde turdet sige', da hun var i retten første gang.

Sms'en fik Søren Harbo til at indkalde den 16-årige pige igen, så hun over for retten kunne præcisere sin forklaring. Til spørgsmålet: Men hvorfor sagde du ikke noget om det her, da du var her i sidste uge, svarede pigen:

»Jeg var bange for, at hun (tiltalte, red.) ville gøre noget mod mig. For hvis hun var ligeglad med (navnene på de to 14-årige, red.), hvorfor ville hun så ikke også være ligeglad med mig,« sagde den 16-årige pige, der var tydeligt påvirket af situationen og måtte have sin mor ved sin side det meste af tiden.

Det var ude foran denne opgang på Østerbro i København, at ambulanceredderne fandt den 14-årige dreng livløs natten til søndag den 11. marts. Hans liv stod ikke til at redde. Foto: privat

Kan ikke huske noget

Ud over den 16-årige pige var fire andre unge mennesker, der ligeledes var til stede i lejligheden den pågældende aften, indkaldt som vidner.

Dog kun for at besvare spørgsmål, der vedrørte de nye oplysninger, som den 16-årige pige havde anført i sms'en til anklageren.

Ingen af de fire unge kunne dog huske, at tiltalte havde sagt noget om at brænde et lig.

Dog var der en pige, som mente, at en 16-årig dreng - ham, der står tiltalt for at have udøvet vold mod den nu afdøde 14-årige dreng samme aften - skulle have sagt »noget med at gemme liget nede i en mørk baghave«.

»Men det grinede vi bare af. Jeg tog det personligt som sjov. Der er ingen af os, der kan finde på at sige noget så sygt og så overhovedet overveje det,« sagde pigen fra vidneskranken.

Både anklager og forsvarer var meget overraskede over, at den 16-årige pige først nu valgte at sige noget om tiltaltes formulering, da de mente, at den var af »meget alvorlig karakter«.

Til forsvareren sagde hun, at hun havde glemt det, da hun blev afhørt af politiet, og at hun ikke følte, at hun fået mulighed for det, da hun var i vidneskranken i sidste uge.

»Men jeg er 100 pct. sikker på, at hun (tiltalte, red.) sagde det,« understregede den 16-årige pige.