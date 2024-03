En 16-årig dreng er blevet varetægtsfængslet efter en episode fredag, hvor en 13-årig blev skåret i armen.

Retten i Glostrup har tirsdag varetægtsfængslet en 16-årig dreng 14 dage i surrogat.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi til Ritzau.

Den 16-årige er sigtet for grov vold efter en episode fredag, hvor han menes at have skåret en 13-årig dreng i armen med en kniv på Brøndby Strand Skole.

Den 16-årige nægter sig skyldig og har kæret rettens beslutning om varetægtsfængsling.

Han blev lørdag fremstillet i et grundlovsforhør, hvor hans anholdelse blev opretholdt i tre døgn, så politiet kunne arbejde videre med sagen. Tirsdag blev han så altså fremstillet igen.

I lørdagens grundlovsforhør kom det frem, at den 13-årige blev skåret i underarmen, og at knivsøret målte syv centimeter på den ene led og fire på den anden. Blodkar og muskler blev skåret over. Knoglen var blottet, men havde ikke taget skade.

Den 13-årige har til politiet forklaret, at den 16-årige havde sagt, at han ville snitte et "T" i den yngre drengs arm.

Det var en episode i skolens kantine, som gik forud for knivstikkeriet. Her havde drengene fjollet, og da de gik op for at hente noget mad, valgte den 13-årige at slå sin ældre kammerat i baghovedet med flad hånd.

Efter lidt mere tumult endte drengene uden for på et rygeområde. Til at begynde med havde det ifølge både den sigtede og vidners forklaring karakter af leg, men på et tidspunkt blev det alvor.

Den 16-årige fortalte lørdag i retten, at han nogle gange har haft en kniv med i skole. Han har været udsat for trusler, men da anklageren spurgte ham nærmere ind til det, kan han ikke huske fra hvem.

Den 16-årige blev anholdt umiddelbart efter knivepisoden, da politiet var kommet frem.

/ritzau/