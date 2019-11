En 16-årig dreng er blevet tiltalt for to voldtægtsforhold begået Bindenæs Efterskole i Rødby.

De to voldtægter blev begået mod to forskellige kvinder inden for to timer den 8. maj 2019.

Først bar den 16-årige en kvindelig efterskoleelev ud på et toilet, hvor han ifølge anklageskriftet udsatte hende for andet seksuelt forhold en samleje.

Kvinden råbte stop og forsøgte at skubbe ham væk, men han fortsatte ufortrødent.

Samme aften låste han ifølge anklageskriftet en anden kvinde inde på sit værelse, hvorefter han satte høj musik på og forsøgte at kysse hende.

Da hun skubbede ham væk og bad ham stoppe, løftede han hende over i sengen, hvor han gennemførte han en fuldbyrdet voldtægt.

Ifølge anklageskriftet holdt han sit grædende offer fast og rev hende i håret, mens voldtægten foregik.

På grund af gerningsmandens unge alder skal den tiltalte skal have sin sag behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet.