Hen over tre uger af sommeren tog en 16-årig dreng i biografen 12 gange.

Det er der som sådan ikke noget galt med. Problemet var bare, at han ikke betalte for det selv. Han gjorde det derimod på Børne og Unge Center Vejle Fjords regning.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Teenagedrengen havde nemlig opdaget og efterfølgende taget et billede af børne- og ungecentrets EAN-nummer, og det nummer skrev han bag på regningerne fra biografen - som også inkluderede popcorn og sodavand.

På den måde var det muligt for at ham at læne sig tilbage i biografsædet uden at skulle betale for det.

Drengens fupnummer blev ifølge Vejle Amts Folkeblad opdaget, da opholdsstedet begyndte at modtage opkrævningerne.

I alt lød regningerne for biografbesøgene med popcorn og sodavand på 6.981,78 kroner.

Torsdag i sidste uge erkendte den 16-årige dreng sig skyldig i bedrageriet - og han blev idømt 20 dages betinget fængsel.