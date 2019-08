En 16-årig pige blev fredag aften udsat for et seksuelt overgreb under en såkaldt puttefest i Dyrehaven nord for København.

Pigen blev tvunget til at give en ukendt mand oralsex under gymnasiefesten.

»Kvinden er blevet undersøgt på Center for voldtægtsofre på Rigshospitalet, og vi har afhørt hende,« siger vagtchef ved Nordsjællands Politi, Ole Hestbæk, til TV 2.

Under den store puttefest med omkring 7.000 deltagere blev otte unge sendt til Herlev Hospital med forgiftninger fra alkohol eller stoffer.

I Røde Kors' telt var 30 unge til observation for forgiftning med enten alkohol eller stoffer i løbet af den store puttefest.

Endelig blev flere deltagere straffet med bøder for overtrædelser af ordensbbekendtgørelsen efter at have været involveret i slåskampe eller talt grimt til politiet.

