En teenagepige på 16 år og to unge mænd på 19 år og 21 år har siddet varetægtsfængslet siden slutningen af juli.

De venter på, at der falder dom i en sag, hvor de ifølge politianklagemyndigheden har afpresset en række jævnaldrende mænd.

Ifølge Dagbladet, der har fået aktindsigt i anklageskriftet, fik trioens ofre at vide, at der var nogle personer efter dem.

Derfor skulle ofrene tilsyneladende betale en sum penge og overdrage nogle af deres personlige ejendele for at undgå at få tæsk.

Ifølge lokalmediet var der tale om ure, knive og såkaldte AirPods, som ofrene skulle overdrage mod ikke at udsætte sig selv for fare.

Trioen gjorde det angiveligt i løbet af juni i tre dage på adresser i Køge, Herfølge og Hårlev.

Det forventes, at der falder dom i sagen onsdag. Alle tre tiltalte nægter sig skyldige i de alvorlige anklager.

Kender du noget til sagen? Tip redaktionen på bopo@bt.dk