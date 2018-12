En 16-årig pige svævede længe mellem liv og død efter en voldsom trafikulykke i Aarhus i oktober.

To måneder senere er der endelig godt nyt: Pigen er nu udenfor livsfare og udskrevet fra hospitalet.

»Hun modtager fortsat behandling for de ret alvorlige skader, hun pådrog sig i forbindelse med uheldet,« siger kommunikationsmedarbejder Janni Lundager hos Østjyllands Politi til TV2 Østjylland.

Pigen pådrog sig et kraniebrud i ulykken, som fandt sted den 16. oktober i krydset ved Ravnsbjergvej og Skanderborgvej i Aarhus-forstaden Viby.

»Vi ved på nuværende tidspunkt ikke, hvilken vej det går,« sagde vagtchef Flemming Lau til Ritzau efter ulykken, hvor en varebil og en personbil kørte ind i hinanden.

Heldigvis overlevede den 16-årige pige, som nu er i bedring og udskrevet fra Aarhus Universitetshospital.

Ifølge Østjyllands Politi forårsagede en lastbilchauffør ulykken ved at køre over for rødt. Han er sigtet for forseelsen og risikerer at blive sigtet for flere forhold, oplyser politiet.

De øvrige fire personer, der var involveret i ulykken, er alle blevet tilset og er sluppet med mindre knubs.