En 17-årig pige er uden for livsfare, efter at hun blev forsøgt kvalt på et værested mandag aften.

En 16-årig pige på et værested i Haderslev er blevet anholdt og sigtet for forsøg på manddrab, efter at hun prøvede at kvæle en bofælle mandag aften.

Det oplyser vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Nikolaj Hølmkjær tidligt tirsdag morgen.

- En 16-årig pige har forsøgt at strangulere en 17-årig pige med et stykke reb. Det blev heldigvis forpurret af personalet, siger Nikolaj Hølmkjær.

Den forurettede er uden for livsfare og er blevet undersøgt på et hospital, melder vagtchefen.

Hændelsen skete på den 17-årige piges værelse på værestedet.

- Den 16-årige opsøger den forurettede på hendes værelse med et reb, der var tilvirket og formentlig lavet af noget garn, som hun havde anskaffet sig, siger Nikolaj Hølmkjær.

De to piger havde angiveligt været i konflikt gennem længere tid, tilføjer vagtchefen.

Politiet er fortsat i gang med at undersøge de nærmere omstændigheder ved det formodede drabsforsøg tirsdag morgen.

Anmeldelsen fra personalet på værestedet tikkede ind hos politiet klokken 22.43 mandag. Personalet havde standset kvælningen, inden politiet ankom til stedet.

Politiet formoder, at den 16-årige pige bliver fremstillet i grundlovsforhør tirsdag.

/ritzau/