En 16-årig pige blev tirsdag aften udsat for et voldeligt overfald af to mænd.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

»Tirsdag kl. 21.15 skulle en 16-årig pige mødes med en person, som hun kendte perifert, ved Storcenter Nord i Aarhus N,« lyder det, inden det tilføjes:

»Pigen har forklaret til politiet, at hun var på vej hen mod Storcenter Nord, da hun ved et grønt område på Katrinebjergvej blev kontaktet af to mænd, som hun ikke havde set før. De spurgte hende, om hun hed XX, hvilket hun bekræftede.«

Herefter gengav den ene af de to mænd dele af en samtale, som hun havde haft med ham, som hun troede, hun skulle mødes med, hvorefter han kaldte hende for 'luder' og slog hende flere gange i ansigtet.

»Pigen har forklaret, at hun sparkede ham i skridtet og forsøgte at løbe fra stedet, men blev stoppet af den anden mand, der spændte ben for hende, så hun faldt,« står der yderligere i døgnrapporten.

Heldigvis kom pigen på benene hurtigt igen, løb væk fra stedet og tilkaldte politiet.

Politiet hører gerne fra vidner, der kan have set overfaldet eller de to mænd.

De bliver beskrevet som følgende:

A – ham, der slog:

Mand

Mellemøstlig af udseende

17-18 år gammel

Ca. 180-185 cm høj

Muskuløs

Mørk i huden og med sort, kort hår

Talte dansk med accent

Var iført sorte Adidas-bukser med hvid skrift og en sort Armani-bæltetaske med hvid skrift

B – ham, der spændte ben:

Mand

Mellemøstlig af udseende

16-18 år gammel

Ca. 170-180 cm høj

Almindelig af kropsbygning

Mørk i huden og med kort hår

Talte dansk med accent

Var iført blå cowboy bukser og en sort kasket

Ved du noget om sagen, kan du kontakte politiet på 1-1-4.