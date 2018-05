En 16-årig pige fra Aabenraa-området har anmeldt, at hun omkring midnat natten til fredag er blevet voldtaget i Sønderborg.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Pigen har fortalt til politiet, at hun var sammen med nogle venner til byfest på Ringriderpladsen i Sønderborg, og at hun på et tidspunkt gik hen til noget buskads ved Sundquistgade 15. Her blev hun antastet af en mand, der efterfølgende voldtog hende. Manden forsvandt derefter i ukendt retning.

Manden beskrives som dansktalende, spinkelt bygget, lys i huden samt brunt, mellemlangt hår. Der er ingen detaljer om hans påklædning.

Politiet har ikke nuværende oplysninger om sagen på nuværende tidspunkt.

Syd- og Sønderjyllands Politi hører meget gerne fra alle, der kan have set eller hørt noget. Politiet kan kontaktes via telefon 114.